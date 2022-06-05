القومي للمرأة يشيد بقرار تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية

الأحد 05/يونيو/2022 - 08:54 م

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم ٣٨٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تشكيل لجنة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها البالغة بتشكيل اللجنة التي تضم لفيف من قضاة وقاضيات مصر الأفاضل والذين تم اختيارهم بعناية تامة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة.

أكدت الدكتورة مايا مرسي عن ثقتها الكاملة بقضاة وقاضيات مصر، بالعمل علي الخروج بقانون للأحوال الشخصية متوازن وعادل وموضوعي يراعي مصلحة جميع أفراد الأسرة ، مؤكدة أننا في أمس الحاجة إلى قانون يحافظ علي تماسك واستقرار الأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع المصري ويضمن حقوق كافة الاطراف المعنية.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة كان قد بذل جهوداً كبيره علي مدار ست سنوات، وقد انتهى من اعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الاسرة" الجديد.