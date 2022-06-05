بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الأحد 05/يونيو/2022 - 06:23 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة كرة القدم بين منتخب مصر وغينيا ضمن تصفيات المرحلة الأولى لتصفيات كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب منتخب مصر وغينيا أثيوبيا ومالاوي.

موعد مباراة مصر ضد غينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويقود منتخب مصر اليوم محمد صلاح نجم ليفربول في مواجهة زميله نابي كيتا قائد منتخب غينيا ويذاع البث المباشر على موقع البوابة نيوز مساء اليوم.

واستقر إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر في أول مواجهه رسمية له على التشكيل الأساسي الذي يخوض به مباراة غينيا اليوم في إفتتاح تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ويتكون من حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، ياسر إبراهيم أو محمود علاء، أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش.

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد غينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية