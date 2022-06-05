أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 5 يونيو 2022

الأحد 05/يونيو/2022 - 05:55 م

تباينت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 5 يونيو 2022، ليسجل عيار 21 نحو 1010 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 865 جنيها، بينما بلغ عيار 24 نحو 1154 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 8064 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1851 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.