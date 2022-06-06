سامح عطية يستعد لموسم جديد من "خير وبركة"

الإثنين 06/يونيو/2022 - 12:16 ص

يستعد الإعلامي سامح عطية، للتحضير لموسم جديد من برنامجه الشهير الذي يحمل أسم "خير وبركة"، وذلك خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وكشف "عطية" – عبر حسابه الرسمي، انه بدأ بروفات الموسم الخامس من البرنامج، وعلق عليه قائلا: "إنتظروني إن شاء الله في مفاجأة برنامج خير وبركة الموسم الجديد".

وكان آخر مواسم سامح عطية، في موسم رمضان الماضي، وتم بثه من خلال القناة الرسمية لـ "عطية"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويعمل سامح عطية، في الموسم الجديد من البرنامج، وفريق صحبة خير، على بث روح المساعدة للغير، وكيفية دعم الأسر الفقيرة، ومعدومي الدخل.

ويواصل "عطية" تصوير برنامجه مع الشباب المصري، والاشخاص من ذو الهمم، والاحتياجات الخاصة، فضلًا عن تسليط الضوء على المعاناة المعيشية للقرى والنجوع الأشد فقرًا.