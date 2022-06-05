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الأحد 05 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

مالك أحمد الشاملي.. موهبة جديدة في الجودو تحلم بالأولمبياد

مالك أحمد الشامي
مالك أحمد الشامي
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فاز مالك أحمد الشاملى، نجل الزميلة هبة بلال بقسم الإخراج، ولاعب فريق الجودو بنادى الطيران، بذهبية بطولة الجمهورية للكاتا فى الجودو تحت 9 سنوات، والتى أُقيمت أمس السبت فى صالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولى تحت رعاية الاتحاد المصرى للجودو والايكيدو والسومو.
وقال «مالك» إنه سعيد بتحقيق حلمه الصغير بالفوز ببطولة الجمهورية لكن حلمه الكبير هو المشاركة فى الأولمبياد باسم مصر والفوز بالميدالية الذهبية لكي يرفع اسم مصر عاليًا ويصبح أشهر لاعب جودو فى العالم، مثلما فعل محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي في كرة القدم.

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بطولة الجمهورية للجودو مالك أحمد الشامى الميدالية الذهبية