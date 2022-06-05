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الأحد 05 يونيو 2022
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البوابة سبورت

زيد مهدي: أتوقع فوز المنتخب المصري أمام الغيني

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أكد لاعب المنتخب العراقي زيد مهدي أن منتخب مصر سيتخطي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بعروض أكثر من لائقة وسيسحق المنتخب الغيني في مساء اليوم ويجدد أماله في الفوز بالأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار العام القادم خاصة أن الحظ لم يحالفه هذا العام بعد وصوله المبارة النهائية الذي خسرها أمام المنتخب السنغالي في شهر فبراير الماضي.

وأضاف: المنتخب المصري معروف عنه أنه يمتلك مواهب كبيرة في عالم كرة القدم وهو يمتلك افضل لاعب في العالم حاليا من وجهة نظري هو النجم العالمي محمد صلاح الذي أتوقع أن يثأر من نفسه للحصول علي الاممم الإفريقية مرة أخري خاصة بعد أن فشل في التأهل لكأس العام والحصول علي الأمم الإفريقية والفرصة أصبحت سانحة له كي يعوض خسارته.

يذكر أن المنتخب المصري أنهي استعداداته الخاصة لمواجهة منتخب غينيا يوم الاحد في الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ التي تقام في كوت ديفوار .

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