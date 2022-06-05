مؤسسة بهية تكرم رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد السابق

الأحد 05/يونيو/2022 - 01:00 م

أقامت مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان احتفالية تكريم اللواء مهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد السابق تقديراً وعرفاناً بتعاونه المثمر ومجهوداته وإسهاماته المخلصة فى تنفيذ مشروع مستشفى بهية الشيخ زايد وذلك بحضور كل من عائلة اللواء مصطفى فهمى وحضور كل من المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد الحالى، المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الحالى، المهندسة رجاء فؤاد مستشار وزارة الاسكان وكل من المهندس محمود منصور والمهندس طارق محمد والمهندس أسامة فكرى والمهندس عاصم عبد الحميد نواب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم لحضور هذه الاحتفالية.

وأكدوا على كامل دعمهم وتعاونهم لبهية ومحارباتها فى كل مرحلة وكل توسعه وكل خطوة جديدة من خطواتها، مشيدين بدور بهية فى خدمة كل سيدة مصرية.

وأشاروا لحرصهم على تسهيل وتيسير بدء عمل المرحلة الأولى لمستشفى بهية الشيخ زايد.

ومن جانبه قد أعرب اللواء مهندس مصطفى فهمى عن بالغ سعادته بتكريم بهية له، مؤكداً على دوام دعمه لبهية ومحاربتها.

وأوضح، أن التكريم الحقيقى يقدمه هو لمحاربات بهية لايمانهم ببهية ودورها كما قدم الشكر للقائمين على بهية وكذلك للعاملين بجهاز مدينة الشيخ زايد و للعاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر.

كما حضر الاحتفالية مجموعة من محاربات بهية اللتى استعرضن قصصهن الملهمة وتجاربهن مع المرض، وكذلك دعمهم لمشروع مستشفى بهية الشيخ زايد وهو ما لقى قبول وتفاعل وتقدير الحضور، حيث كان فى استقبالهم مسئولو مستشفى بهية وعلى رأسهم المهندس تامر شوقى رئيس مجلس أمناء بهية، والمهندس ماجد حمدى عضو مجلس الأمناء، الدكتور محمد عمارة مدير عام المستشفيات، والدكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذى لبهية.

ومن جانبه قد ألقى المهندس ماجد حمدى عضو مجلس أمناء بهية كلمته التعريفية بنشاط المستشفى والخدمات التى تقدمها من علاج مجانى وتوعية ودعم نفسى.

وأوضح، أن الدور الهام والجوهرى لمجهودات ومساهمات اللواء مهندس مصطفى فهمى لتنفيذ مشروع مستشفى بهية الشيخ زايد، مؤكداً حرص بهية الشديد على أن تسابق الزمن لتفتتح فرع بهية الثانى بالشيخ زايد لتقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمة أفضل لكل سيدة مصرية، حيث أن بفضل استمرار هذا الدعم ستتمكن بهية زايد عند بدء عملها من استقبال ما يقرب من نصف مليون سيدة سنوياً.

ومن جانبهم قد أعرب مسؤولو بهية عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بكل خطوة جديدة تخطوها المؤسسة بفضل داعميها ومحبيها، مقدمين كل الشكر والامتنان اللواء المهندس مصطفى فهمى ولكل من ساهم في إنجاح رسالة بهية لكي تظل دوما في ظهر كل سيدة مصرية.