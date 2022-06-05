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الأحد 05 يونيو 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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فيديو.. الباجا يكشف عن مستجدات تشكيل لجنة قانون الأحوال الشخصية

المستشار عبدالله
المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق
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قال المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة الأسبق، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة قانون الأحوال الشخصية بدأ منذ نحو شهر، موضحًا: "شرف لي أن الرئيس حملني هذه اللجنة، وتم التشكيل بالتنسيق مع وزير العدل عمر مروان وسيتم اتخاذ الخطوات التنفيذية تجاهها".

وأضاف "الباجا" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأحد: "بالأمس جرى تفعيل هذه التوجيهات، وأصبحت موجودة على أرض الواقع، وبدأ عملها على وجه دقيق جدا، وفي الماضي كنا نعاني من عشوائية التعديلات، أما الدول المجاورة فقد استقرّ قانون الأحوال الشخصية لديها رغم أننا سبقناها بأول قانون عام 1920م". 

وتابع: "تم تشكيل اللجنة من الخبرات القانونية والقضاة المتميزن والملمين بالواقع والقانون وسيكون هدف اللجنة حل المشكلات والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والأطفال هم غاية كل أب وأم، وغاية القانون أيضا".

 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير العدل قانون الاحوال الشخصيه المستشار عبدالله الباجا