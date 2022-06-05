تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 يونيو 2022

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأحد 5 يونيو 2022.
القاهرة
صلاة الفجْر 3:10 AM
الشروق 4:54 AM
صلاة الظُّهْر 11:53 AM
صلاة العَصر 3:29 PM
صلاة المَغرب 6:53 PM
صلاة العِشاء 8:25 PM
الإسكندرية
صلاة الفجْر 3:10 AM
الشروق 4:57 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 3:37 PM
صلاة المَغرب 7:01 PM
صلاة العِشاء 8:35 PM
أسيوط
صلاة الفجْر 3:22 AM
الشروق 5:02 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:24 PM
صلاة المَغرب 6:48 PM
صلاة العِشاء 8:16 PM
أسوان
صلاة الفجْر 4:01 AM
الشروق 5:36 AM
صلاة الظُّهْر 12:23 PM
صلاة العَصر 3:43 PM
صلاة المَغرب 7:09 PM
صلاة العِشاء 8:33 PM
بني سويف
صلاة الفجْر 3:14 AM
الشروق 4:57 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 3:27 PM
صلاة المَغرب 6:51 PM
صلاة العِشاء 8:22 PM
شرم الشيخ
صلاة الفجْر 3:06 AM
الشروق 4:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:41 AM
صلاة العَصر 3:12 PM
صلاة المَغرب 6:35 PM
صلاة العِشاء 8:04 PM
السويس
صلاة الفجْر 3:05 AM
الشروق 4:49 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 3:24 PM
صلاة المَغرب 6:47 PM
صلاة العِشاء 8:19 PM
المنصورة
صلاة الفجْر 3:05 AM
الشروق 4:51 AM
صلاة الظُّهْر 11:53 AM
صلاة العَصر 3:31 PM
صلاة المَغرب 6:54 PM
صلاة العِشاء 8:28 PM
الأقصر
صلاة الفجْر 3:21 AM
الشروق 4:58 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 6:37 PM
صلاة العِشاء 8:04 PM
قنا
صلاة الفجْر 3:19 AM
الشروق 4:57 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 6:38 PM
صلاة العِشاء 8:05 PM.