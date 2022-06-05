ads
الأحد 05 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

البوابة لايت

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 يونيو 2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأحد 5 يونيو 2022.

القاهرة
صلاة الفجْر 3:10 AM
الشروق 4:54 AM
صلاة الظُّهْر 11:53 AM
صلاة العَصر 3:29 PM
صلاة المَغرب 6:53 PM
صلاة العِشاء 8:25 PM

الإسكندرية
صلاة الفجْر 3:10 AM
الشروق 4:57 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 3:37 PM
صلاة المَغرب 7:01 PM
صلاة العِشاء 8:35 PM

أسيوط
صلاة الفجْر 3:22 AM
الشروق 5:02 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:24 PM
صلاة المَغرب 6:48 PM
صلاة العِشاء 8:16 PM

أسوان
صلاة الفجْر 4:01 AM
الشروق 5:36 AM
صلاة الظُّهْر 12:23 PM
صلاة العَصر 3:43 PM
صلاة المَغرب 7:09 PM
صلاة العِشاء 8:33 PM

بني سويف
صلاة الفجْر 3:14 AM
الشروق 4:57 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 3:27 PM
صلاة المَغرب 6:51 PM
صلاة العِشاء 8:22 PM

شرم الشيخ
صلاة الفجْر 3:06 AM
الشروق 4:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:41 AM
صلاة العَصر 3:12 PM
صلاة المَغرب 6:35 PM
صلاة العِشاء 8:04 PM

السويس
صلاة الفجْر 3:05 AM
الشروق 4:49 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 3:24 PM
صلاة المَغرب 6:47 PM
صلاة العِشاء 8:19 PM

المنصورة
صلاة الفجْر 3:05 AM
الشروق 4:51 AM
صلاة الظُّهْر 11:53 AM
صلاة العَصر 3:31 PM
صلاة المَغرب 6:54 PM
صلاة العِشاء 8:28 PM

الأقصر
صلاة الفجْر 3:21 AM
الشروق 4:58 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 6:37 PM
صلاة العِشاء 8:04 PM

قنا
صلاة الفجْر 3:19 AM
الشروق 4:57 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 6:38 PM
صلاة العِشاء 8:05 PM.

 

ads
مواقيت الصلاة خدمة مواقيت الصلاة البوابة نيوز