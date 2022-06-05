تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 يونيو 2022

الأحد 05/يونيو/2022 - 12:14 ص

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأحد 5 يونيو 2022.

القاهرة

صلاة الفجْر 3:10 AM

الشروق 4:54 AM

صلاة الظُّهْر 11:53 AM

صلاة العَصر 3:29 PM

صلاة المَغرب 6:53 PM

صلاة العِشاء 8:25 PM

الإسكندرية

صلاة الفجْر 3:10 AM

الشروق 4:57 AM

صلاة الظُّهْر 11:59 AM

صلاة العَصر 3:37 PM

صلاة المَغرب 7:01 PM

صلاة العِشاء 8:35 PM

أسيوط

صلاة الفجْر 3:22 AM

الشروق 5:02 AM

صلاة الظُّهْر 11:55 AM

صلاة العَصر 3:24 PM

صلاة المَغرب 6:48 PM

صلاة العِشاء 8:16 PM

أسوان

صلاة الفجْر 4:01 AM

الشروق 5:36 AM

صلاة الظُّهْر 12:23 PM

صلاة العَصر 3:43 PM

صلاة المَغرب 7:09 PM

صلاة العِشاء 8:33 PM

بني سويف

صلاة الفجْر 3:14 AM

الشروق 4:57 AM

صلاة الظُّهْر 11:54 AM

صلاة العَصر 3:27 PM

صلاة المَغرب 6:51 PM

صلاة العِشاء 8:22 PM

شرم الشيخ

صلاة الفجْر 3:06 AM

الشروق 4:47 AM

صلاة الظُّهْر 11:41 AM

صلاة العَصر 3:12 PM

صلاة المَغرب 6:35 PM

صلاة العِشاء 8:04 PM

السويس

صلاة الفجْر 3:05 AM

الشروق 4:49 AM

صلاة الظُّهْر 11:48 AM

صلاة العَصر 3:24 PM

صلاة المَغرب 6:47 PM

صلاة العِشاء 8:19 PM

المنصورة

صلاة الفجْر 3:05 AM

الشروق 4:51 AM

صلاة الظُّهْر 11:53 AM

صلاة العَصر 3:31 PM

صلاة المَغرب 6:54 PM

صلاة العِشاء 8:28 PM

الأقصر

صلاة الفجْر 3:21 AM

الشروق 4:58 AM

صلاة الظُّهْر 11:48 AM

صلاة العَصر 3:13 PM

صلاة المَغرب 6:37 PM

صلاة العِشاء 8:04 PM

قنا

صلاة الفجْر 3:19 AM

الشروق 4:57 AM

صلاة الظُّهْر 11:47 AM

صلاة العَصر 3:13 PM

صلاة المَغرب 6:38 PM

صلاة العِشاء 8:05 PM.