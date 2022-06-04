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السبت 04 يونيو 2022
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البوابة التعليمية

"البوابة نيوز" تقدم نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة برقم الجلوس

البوابة نيوز
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تقدم "البوابة نيوز" نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

ويمكن معرفة النتيجة برقم الجلوس عبر الدخول على الرابط التالي:

اضغط هنا لمعرفة النتيجة برقم الجلوس

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام 2021/2022 بنسبة نجاح 83 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالبا وطالبة حضر منهم 180891 طالبا وطالبة ونجح 147653.

 في سياق متصل اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87 % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.

اضغط هنا لمعرفة النتيجة برقم الجلوس

 وحصل ١٥٥ طالبا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة، وجاءت إدارة شبرا التعليمية في المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٨ %، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٤ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٧%.

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