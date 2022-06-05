دولت طارق تضع روشتة علاج لمرضى الفايبرومالجيا

الأحد 05/يونيو/2022 - 07:51 م

دشنت المدير الفني دولت طارق، حملة موسعة لتأهيل مرضى الفايبرومالجيا، الذي يعد مرض العصر، ويلقب باللص الخفي، ويختار مرضاه من السيدات بنسبة تتجاوز ٨٠٪ والرجال بنحو ٢٠%.

ويعد الفايبرومالجيا، من الأمراض المؤلمة بسبب تأثيره على طريقة معالجة الدماغ لإشارات الألم، فهو يتمثل بألم العضلات المترافق مع التعب ومشكلات في النوم والذاكرة والمزاجية.

والألم العضلي الليفي هو اضطراب يتميز بألم عضلي هيكلي واسع النطاق مصحوبًا بالإرهاق والنوم والذاكرة ومشكلات المزاج، يعتقد الباحثون أن الألم العضلي الليفي يضخم الأحاسيس المؤلمة من خلال التأثير على طريقة معالجة الدماغ والحبل الشوكي للإشارات المؤلمة وغير المؤلمة.

يذكر أن المدربة دولت طارق، خريجه كلية تربيه رياضيه جامعة حلوان، وتحمل شهادة ماجستير اصابات رياضيه، وعملت على مكافحة العديد من الأمراض التي تتعلق بالملاعب، بمختلف الألعاب الكروية.

وتمتلك المدربة دولت طارق سجل رياضي وخبره كبيرة دامت لأكثر من عشرة سنوات في مجال تدريب لعبة كمال أجسام، فضلا عن باع طويل في لعبه الكاراتيه، وخاضت اكثر من بطولة دولية.