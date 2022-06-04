أسعار الذهب اليوم السبت 4 يونيو 2022

السبت 04/يونيو/2022 - 09:44 ص

استقرت أسعار الذهب، بداية تعاملات اليوم السبت 4 يونيو 2022 بعد تراجعه أمس 8 جنيهات ، وسجل عيار 21 نحو 1010 جنيهات للجرام، وعيار 18 نحو 866 جنيها، وعيار 24 نحو 1157 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8140 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1849 دولارا للأوقية.

يُذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.