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السبت 04 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت اليوم السبت 4 يونيو 2022

دولار
دولار
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استقر  سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 على نفس أسعار أمس الجمعة ، بعد ارتفاع الخميس فى البنوك الحكومية والخاصة بنحو 3 قروش بعد قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها الى نحو 18.64 جنيها.
وأصدر عددا من البنوك شهادات استثمارية جديدة بعائد يتراوح من 13.25% الى 15% وذلك عقب قرار بنكي مصر والأهلى إلغاء شهادات ذات العائد 18% ورفع البنك المركزي سعر العائد على الأيداع والإقراض بنحو 2%.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.59 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.6 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
18.6 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.62 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.62 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.63 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
18.60 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.



 

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