اليوم.. محاكمة بائع بتهمة هتك عرض طفلة في منشأة ناصر

السبت 04/يونيو/2022 - 07:20 ص

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية محاكمة بائع لاتهامه بهتك عرض طفلة في منطقة منشأة ناصر.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، ومحمد المندراوي، وأمانة سر رفاعي فهمي، وحسام كمال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1995 لسنة 2022 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 65 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، أن المتهم «رجب. ي، 51 عامًا، بائع»، في 1 فبراير 2022 بدائرة قسم منشأة ناصر، خطف المجني عليها «ل. م» بأن استدراجها داخل المحل الخاص به وانزوى بها بعيدًا عن أعين المارة ممن لهم حق رعايتها مستغلًا حداثة سنها بدعوى اللهو سويًا تمهيدًا لارتكاب جريمته.

ووجهت له النيابة جناية أخرى، وهي خطف المجني عليها «ل. م»، وذلك حال كونها لم تتجاوز 12 عامًا ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استغل تواجدها داخل الحانوت خاصته بمفردها فتولدت لديه نية التعدي على جسدها بالكامل، ونفاذًا لما جال بخاطره حسر ملابسه مستغلًا حداثة سنها وعاشرها معاشرة الأزواج ولمس جسدها بالكامل.