وليد توفيق يكشف : عمر الشريف صفع علي حميدة بالقلم لهذا السبب

الجمعة 03/يونيو/2022 - 10:55 م

كشف النجم وليد توفيق للإعلامية إيمان أبو طالب مذيعة برنامج بالخط العريض على قناة الحياة، خلال لقاء أذيع منذ قليل؛ أن الفنان المطرب رامي عياش هو الأنسب لتقديم قصة حياته في فيلم سينمائي.

وقال توفيق: إن أغنية "انزل يا جميل في الساحة" هي الأغنية الأقرب لقلبه حيث نجحت نجاحا كبيرا لأنها لمست قلوب الناس والأغنية من تأليف الشاعر عبد الحليم منصور.

وأضاف : لا أعرف الفنان حمو بيكا، وكشف موقفا مثيرا حدث بين الفنان العالمي الراحل عمر الشريف حيث قام بضرب المطرب علي حميدة بالقلم على وجهه، بسبب ملابسه الخادشة للحياء في إحدى الحفلات التي أقيمت بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وحول أخطاء رحلته في الحياة قال توفيق: أكثر خطأ تعرضت له هو عدم إكمال تعليمي، ولو عاد بي الزمن لأكملت تعليمي ودراساتي فالتعليم مع الموهبة مهم جدا، مؤكدا أنه باستثناء التعليم لم يندم على شئ في حياته حيث اضطر إلى العمل ومغادرة التعليم وهو عمره ١٦ عاما كي يساعد اشقائه السبعة على مواجهة متطلبات الحياة.

وأوضح ان الحياة هي أكبر مدرسة للتعليم مشيرا إلى أن فيلم من يطفئ النار هو الأقرب إلى قلبه وأنه كان محظوظا للعمل مع الفنانة مديحة يسري واكد توفيق أن هناك دويتو في القريب العاجل مع الفنانة يارا.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض على قناة الحياة مساء الجمعة في الساعة الثامنة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

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