الإعلامية سيدرا سامر تعلن إطلاق برنامج وثائقي عن الفنان سمير صبري

الأحد 05/يونيو/2022 - 02:45 م

قالت الإعلامية العربية سيدرا سامر، إنها تستعد لإطلاق برنامج قصير يضم عدد من الحلقات الوثائقية عن الفنان الراحل سمير صبري، على أن يتم وضع اللمسات الأخيرة والانتهاء من تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت سيدرا في تصريحات لها، أن البرنامج سيكون بعنوان "الفنان الشامل"، حيث سيتناول قصة حياة الفنان الراحل وأهم أعماله من سينما وتلفزيون ومسرح وبرامج، كما سيتطرق إلى اللحظات الأخيرة في حياة سمير صبري ومعاناته مع المرض، فضلا عن الجانب الشخصي المتمثل في حياته العائلية وسر اختفاء ابنه الوحيد.

وأكدت سيدرا سامر، أن حياة سمير صبري لن يسعها برنامج واحد أو حتى مجموعة حلقات نظرا لكثرة أعماله وإنجازاته سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، حيث كان الفنان الراحل شاملا وتطرق إلى جميع الأدوار الفنية والثقافية.

ونوهت الإعلامية سيدرا سامر، بأنها التقت بالفنان سمير صبري مرة وحيدة على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مؤكدة أنه من أشد الداعمين للإعلاميين الشباب ولم يبخل بتقديم النصيحة والعون لهم.