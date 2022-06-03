نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم

تنشر البوابة نيوز أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم الجمعة
مدبولي: مصر تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال 3 سنوات
https://www.albawabhnews.com/4590411
وزير الاتصالات يبحث مع سفير ليتوانيا بالقاهرة تعزيز التعاون بمجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني
https://www.albawabhnews.com/4590433
توقيع "خطاب نوايا" لتعزيز الصادرات المصرية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
https://www.albawabhnews.com/4590441
7.9 % معدل النمو خلال 9 أشهر من العام المالي الجاري
https://www.albawabhnews.com/4590409