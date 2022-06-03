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الجمعة 03 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم

نشرة
نشرة
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تنشر البوابة نيوز أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم الجمعة

مدبولي: مصر تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال 3 سنوات

https://www.albawabhnews.com/4590411

وزير الاتصالات يبحث مع سفير ليتوانيا بالقاهرة تعزيز التعاون بمجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني

https://www.albawabhnews.com/4590433

توقيع "خطاب نوايا" لتعزيز الصادرات المصرية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

https://www.albawabhnews.com/4590441

7.9 % معدل النمو خلال 9 أشهر من العام المالي الجاري

https://www.albawabhnews.com/4590409

 

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نشرة أخبار الاقتصاد الأمن السيبرانى التحول الرقمي أخبار الاقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة