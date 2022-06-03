استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة 3 يونيو 2022

الجمعة 03/يونيو/2022 - 09:07 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الجمعة في مصر، وسجل عيار 21 نحو 1018 جنيه للجرام.

وسجل أسعار الذهب عيار 14 إلى 677 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 873 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1170 جنيها للجرام.

ِوسجل سعر الجنيه الذهب إلى 8140 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي.