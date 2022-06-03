بالصور.. حفل تنصيب طلاب كلية التربية النوعية بقنا

الجمعة 03/يونيو/2022 - 02:00 ص

شارك الدكتور محمد سعيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية بقنا، واحتفالية الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 2022/2021.

تضمن الحفل الذي أقيم أمس الخميس، عرض فيديو قصير عن انشطة الاتحاد هذا العام، وقدم طلاب الكلية فقرات شعرية.

وفي نهاية الحفل تم تنصيب الاتحاد وتكريم الطالب المثالي والطالبة المثالية وتكريم المتميزين في النشاط الرياضي، وتقديم شهادات التقدير للطلاب المتميزين في الأنشطة.

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور عمرو عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومستشار عام الاتحاد، ود.هدية محمد دندراوي رئيس قسم التربية الموسيقية، ود.بدرية حسن علي، وأعضاء هيئة التدريس، ومستشاري لجان الاتحاد، وكذا مدير رعاية الطلاب، وعددا من الموظفين والخدمات المعاونة، وبإشراف رئيس اتحاد طلاب "التربية النوعية" بقنا محمود رمضان، الطالب بالفرقة الرابعة قسم تكنولوجيا التعليم.