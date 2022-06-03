دوري الأمم الأوروبية.. بلجيكا تتحدى هولندا

الجمعة 03/يونيو/2022 - 07:07 ص

يستضيف منتخب بلجيكا نظيره هولندا في التاسعة الا ربع مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ويقع منتخبي بلجيكا وهولندا في المجموعة الرابعة برفقة منتخبي بولندا وويلز.

وأعلن المدير الفني روبرتو مارتينيز عن قائمة منتخب بلجيكا، استعدادا لخوض 4 مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية، خلال يونيو المقبل.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة هولندا وبولندا وويلز، ضمن مباريات المجموعة الرابعة للتصنيف الأول، على أن يتم استكمال باقي مباريات الإياب في شهر سبتمبر المقبل.

وشهدت قائمة بلجيكا عودة القائد إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، بعدما غاب عن المعسكر الماضي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة بلجيكا كالتالي:

حراس المرمى: كوين كاستيلز (فولفسبورج) - تيبو كورتوا (ريال مدريد) - سيمون مينيوليه (كلوب بروج) - ماتز سيلس (ستراسبورج).

الدفاع: توبي ألدرفيريلد (الدحيل) - ديدريك بوياتا (هيرتا برلين) - تيموثي كاستاني (ليستر سيتي) - جيسون ديناير (أولمبيك ليون) - ووت فايس وتوماس فوكيت (ستاد ريمس) - براندون ميشيل (كلوب بروج) - توماس مونييه (بوروسيا دورتموند) - ارثر ثيات (بولونيا) - يان فيرتونخين (بنفيكا).

الوسط: يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - ليندر ديندونكر (وولفرهامبتون) - ثورجان هازارد (بوروسيا دورتموند) - أمادو أونانا (ليل) - دينيس برايت (تورينو) - أليكسيس سايلمايكيرس (ميلان) - يوري تيليمانس (ليستر سيتي) - هانز فاناكن (كلوب بروج) - أكسيل فيتسيل (بوروسيا دورتموند).

الهجوم: ميتشي باتشواي (بشكتاش) - تشارلز دي كيتليري (كلوب بروج) - إيدين هازارد (ريال مدريد) - عدنان يانوزاي (ريال سوسيداد) - روميلو لوكاكو (تشيلسي) - درايس ميرتينز (نابولي) - لويس أوبيندا (فيتيس أرنهيم) - ليندرو تروسارد (برايتون).