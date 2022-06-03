فارس: الشركات العقارية تمتلك حلولاً ذكية لمواجهة أي أزمات

الجمعة 03/يونيو/2022 - 12:39 ص

قال رامي فارس، خبير عقاري، إن القطاع العقاري في مصر سيظل الملاذ الآمن لأي استثمار، وأن قطاع التطوير العقاري المصري بخير والشركات العقارية الجادة قادرة على مواجهة أي تحديات اقتصادية.

وأكد فارس، أن هذه الأزمة العالمية وارتفاع أسعار تكلفة مواد البناء وغيرها من التحديات الأخرى التي تواجه القطاع العقاري غير مؤثرة في الشركات العقارية والمطورين العقارين الذين لديهم حلول ذكية هم فقط.

وتابع، أن السوق العقاري كان يشوبه نوع من العشوائية نتيجة دخول شركات ومطورين عقاريين غير مؤهلين وليس لديهم خبرة كافية في مواجهة الأزمات، وكان هذا تحدٍ يواجه القطاع العقاري في مصر لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بتنظيم القطاع.

وأضاف المطور العقاري، أن التزام الشركات مع العملاء والحاجزين هو الأهم خلال هذه المرحلة والتركيز على تنفيذها معدلات الانشاء، مؤكدا أن الشركات العقارية الجادة تعلم ذاك تماما لكن التخوف من الشركات قليلة الخبرة في السوق.

ودعا فارس، الشركات العقارية والمطورين العقارين بالوقوف على خط واحد من أجل مواصلة مسيرة نجاح القطاع العقاري المصري خاصة ونحن ندعو لكي نكون مصر رائدة في مجال تصدير العقار للخارج وهذه مسؤولية كبيرة تحتم على كل العاملين في المنظومة الالتزام والتطوير كل يوم وتقديم منتجع عقاري ذكي في زمن الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.