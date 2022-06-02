موهبة استثنائية.. محمد باهر مواليد 2010 بمهارات "ميسي" ونكهة "محمد صلاح"

الخميس 02/يونيو/2022 - 09:53 م

كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في مصر، وجزء بارز من الهوية المجتمعية، ولا تزال كرة القدم هي أكبر مجتمع متجانس في مصر، من الصعب أن تجد الفروق المجتمعية ظاهرة بين مشجعي الفريق الواحد.

لذا فمن المعتاد أن تظهر المواهب المصرية في كل المراحل السنية، خاصة التي تتمتع بمهارات فردية خاصة.

واحد من تلك المواهب محمد باهر، الذي يتمتع بمهارات فردية خاصة في المراوغة بالكرة.

رغم أن محمد باهر من مواليد 2010، أي أن عمره لم يتجاوز الـ 12 عاما، إلا أنه يجمع ما بين مهارات ليونيل ميسي، وسرعة النجم محمد صلاح.

محمد باهر يحلم بالاحتراف في الخارج، وقدوته الفرعون المصري محمد صلاح، كما يحلم بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الممتاز.

وتستعرض "البوابة نيوز" مهارات الموهبة الصغيرة محمد باهر...