ads
الخميس 02 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

موهبة استثنائية.. محمد باهر مواليد 2010 بمهارات "ميسي" ونكهة "محمد صلاح"

محمد باهر
محمد باهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في مصر، وجزء بارز من الهوية المجتمعية، ولا تزال كرة القدم هي أكبر مجتمع متجانس في مصر، من الصعب أن تجد الفروق المجتمعية ظاهرة بين مشجعي الفريق الواحد.

لذا فمن المعتاد أن تظهر المواهب المصرية في كل المراحل السنية، خاصة التي تتمتع بمهارات فردية خاصة.

واحد من تلك المواهب محمد باهر، الذي يتمتع بمهارات فردية خاصة في المراوغة بالكرة.

رغم أن محمد باهر من مواليد 2010، أي أن عمره لم يتجاوز الـ 12 عاما، إلا أنه يجمع ما بين مهارات ليونيل ميسي، وسرعة النجم محمد صلاح.

محمد باهر يحلم بالاحتراف في الخارج، وقدوته الفرعون المصري محمد صلاح، كما يحلم بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الممتاز.

وتستعرض "البوابة نيوز" مهارات الموهبة الصغيرة محمد باهر... 

ads
محمد باهر الجوكر