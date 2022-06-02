روسيا: الاتحاد الأوروبي يدفع أوكرانيا إلى حافة الهاوية

الخميس 02/يونيو/2022 - 12:34 م

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي بالعمل على دفع كييف إلى حافة الهاوية بدلا من التسوية السلمية.

وذكرت - في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس: "لقد أظهرت قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة أنه بدلا من التسوية، تدفع بروكسل كييف باستمرار إلى حافة الهاوية، حيث لم يقل قادة الاتحاد الأوروبي كلمة واحدة عن سيناريو التسوية السلمية التفاوضية للوضع في أوكرانيا"، موضحة " أن الاتحاد الأوروبي يدفع كييف عن قصد إلى حافة الهاوية ".

وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، حيث حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، فيما تقوم القوات المسلحة -وفقًا لوزارة الدفاع الروسية- بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح دون المساس بالسكان المدنيين.