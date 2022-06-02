سيد لاشين: اجتهدنا من أجل حسم لقب تنس الطاولة

الخميس 02/يونيو/2022 - 10:24 ص

أبدى سيد لاشين، كابتن فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، سعادته الشديدة بالفوز بلقب بطولة الدوري.



وقال سيد لاشين: «الحمد لله على الفوز ببطولة الدوري، اجتهدنا كثيرًا طوال الفترة الماضية، من ‏أجل تحقيق اللقب، وكنا نخوض التدريبات حتى أثناء التوقف، وكان هدفنا هو إسعاد ‏جماهير الأهلي والتتويج بالبطولة».‏

وأضاف: «الفريق كان على قلب رجل واحد طوال البطولة، ولم يكن هناك فارق بين أي ‏لاعب، سواء من يشارك في المباريات أو يكون بديلًا، الأهم بالنسبة إلينا كان الفوز وتحقيق ‏اللقب».

ووجه سيد لاشين الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على دعمه الكبير ‏للفريق طوال الفترة الماضية، وكل هذه الأمور كانت من ‏عوامل نجاح الفريق في التتويج بالبطولة.

وواصل لاشين: «كل اللاعبين قدموا مستوى قويا خلال البطولة، وتعاهدوا على الفوز بكل ‏المباريات، من أجل الصعود إلى منصة التتويج، كنا نقاتل في كل المواجهات مع الفرق، وخضنا منافسات صعبة أمام لاعبين مميزين، وبعض الفرق استعانت بمحترفين ‏أجانب من أوروبا، ولكن استطعنا التفوق عليهم في النهاية وحصدنا اللقب».‏

واختتم سيد لاشين، قائد فريق رجال تنس طاولة الأهلي، تصريحاته موجهًا الشكر إلى جماهير ‏النادي، التي كانت حريصة على دعم ومساندة اللاعبين، وهو ما شعر به اللاعبون في ‏البطولة.‏