سيد لاشين: اجتهدنا من أجل حسم لقب تنس الطاولة

أبدى سيد لاشين، كابتن فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، سعادته الشديدة بالفوز بلقب بطولة الدوري.
وقال سيد لاشين: «الحمد لله على الفوز ببطولة الدوري، اجتهدنا كثيرًا طوال الفترة الماضية، من أجل تحقيق اللقب، وكنا نخوض التدريبات حتى أثناء التوقف، وكان هدفنا هو إسعاد جماهير الأهلي والتتويج بالبطولة».
وأضاف: «الفريق كان على قلب رجل واحد طوال البطولة، ولم يكن هناك فارق بين أي لاعب، سواء من يشارك في المباريات أو يكون بديلًا، الأهم بالنسبة إلينا كان الفوز وتحقيق اللقب».
ووجه سيد لاشين الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على دعمه الكبير للفريق طوال الفترة الماضية، وكل هذه الأمور كانت من عوامل نجاح الفريق في التتويج بالبطولة.
وواصل لاشين: «كل اللاعبين قدموا مستوى قويا خلال البطولة، وتعاهدوا على الفوز بكل المباريات، من أجل الصعود إلى منصة التتويج، كنا نقاتل في كل المواجهات مع الفرق، وخضنا منافسات صعبة أمام لاعبين مميزين، وبعض الفرق استعانت بمحترفين أجانب من أوروبا، ولكن استطعنا التفوق عليهم في النهاية وحصدنا اللقب».
واختتم سيد لاشين، قائد فريق رجال تنس طاولة الأهلي، تصريحاته موجهًا الشكر إلى جماهير النادي، التي كانت حريصة على دعم ومساندة اللاعبين، وهو ما شعر به اللاعبون في البطولة.