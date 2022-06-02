محمد البيلي: تعاهدنا على حسم بطولة الدوري لإسعاد جماهير الأهلي

الخميس 02/يونيو/2022 - 10:22 ص

عبر محمد البيلي، لاعب «رجال تنس الطاولة» بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج ببطولة الدوري بعد الفوز اليوم على فريقي مصر للتأمين والزمالك بنتيجة 3-1، مؤكدًا على أن الأهلي دائمًا يسعى لحصد البطولات.

وتابع البيلي: «تعاهدنا على حسم لقب بطولة الدوري وإسعاد جماهير الأهلي التي لا تقبل بغير البطولات».

وأضاف لاعب تنس الطاولة بالأهلي أنه يتلقى دعمًا كبيرًا من الفريق، وأن الروح العالية بين جميع عناصر الفريق هي من تحصد البطولات، وكذلك التركيز العالي والتدرب بقوة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة المدير الفني أشرف عبد الفتاح.

واختتم حديثه قائلًا بأنه يتمنى تحقيق جميع البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.