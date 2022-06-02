أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 1.24 % ما يعادل 7.98 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 652.81 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 1,438,961 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 3,739,650 دولارًا نُفِّذت بـ 209 صفقات.
اقتصاد
البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 1.24 % ما يعادل 7.98 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 652.81 نقطة.
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 1.24 % ما يعادل 7.98 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 652.81 نقطة.