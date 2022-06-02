البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع

الخميس 02/يونيو/2022 - 01:46 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 1.24 % ما يعادل 7.98 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 652.81 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 1,438,961 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 3,739,650 دولارًا نُفِّذت بـ 209 صفقات.