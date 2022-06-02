بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الخميس 02/يونيو/2022 - 02:34 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.07 في المئة، ليصل عند 7382.03 نقطة.

فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 1.902 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 15 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.