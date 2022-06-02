بورصة المغرب تغلق علي ارتفاع

الخميس 02/يونيو/2022 - 01:04 ص

أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.43 %، بـ12.392،78 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.51 % ليستقر عند 1.000،37 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.39 % مسجلًا 927،35 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 182،84 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 648،08 مليار درهم مغربي.