أمير إبراهيم: أفضل العمل في مجال التصوير وتنظيم الحفلات رغم تخرجي من حاسبات ومعلومات

الخميس 02/يونيو/2022 - 07:54 م

كشف أمير إبراهيم، 33 سنة خريج كلية حسابات ومعلومات، أنه رغم دراسته لمجال الحاسبات والمعلومات إلا أنه فضل العمل في مجال "التصوير"، موضحا أنه منذ عام ٢٠١٠ التي كانت أخر سنة دراسية له بدأ يفكر في مجال العمل الذي سيدخله خاصة أنه لم يكن شغوفًا بمجال دراسته الأصلي.

وأضاف أمير إبراهيم، خلال تصريحات صحفية، أنه توصل إلي أن التصوير هي موهبته الحقيقية، وكان عن طريق كورس اكتشفه بالصدفة فقرر خوض هذه التجربة، وبعد تعلمه لمهارت التوصير، قرر أيضا أن يستمر في هذا المجال حتي ذاع صيته فيه وكسب ثقة الكثريين ليكتشف من بعدها موهبة أخرى متعلقة بها وهو مجال تنظيم الاحتفالات خاصة المناسبات السعيدة التي تتميز بكثرة الورود المتنوعة، فيما يعرف بمجال «الوادنج بلانر» بكل جرأة.

وتابع أمير إبراهيم، أنه من 6 ساعات إلى 10 ساعات، هذه هي متوسط المدة التي يستغرقها في تنظيم معظم الحفلات الخاصة به منوهًا بأن اختياره للتصميم يكون بناء على شخصية العروس والعريس وما يفضلونه من ألوان وما شابه، مختتمًا: "لم أندم أني لم أعمل في مجال دراستي، فكل إنسان لابد أن يعمل فيما يجد فيه نفسه رغم ما قد يلاقي من صعوبات، لكنه سيكون لديه طموح كبير فيه، وسيسعي لتحقيقه بكل شغف وحماس، وهو ما يشجعه عليه عائلته وزوجته".