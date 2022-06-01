اقرأ غدًا في "البوابة".. رسائل السيسي لضيوف قمة المناخ في شرم الشيخ

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 10:03 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 2 يونيو 2022، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رسائل السيسي لضيوف قمة المناخ في شرم الشيخ:

المؤتمر فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي

مصر لن تدخر جهدا لضمان أن يصبح COP 27 لحظة ينتقل فيها العالم من التفاوض للتنفيذ

الرئيس لـ"مفوض الاتحاد الأوروبي": الموقف المصري ثابت في التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن سد النهضة

السيسي وفارهيلي يبحثان قضايا ليبيا وفلسطين والأزمة الروسية الأوكرانية

زيارة تاريخية لـ كفر الشيخ.. البابا تواضروس يصلي قداس عيد "العائلة المقدسة" في سخا

تعاون اقتصادي.. وفد مصري يزور محطة لينينجراد للطاقة النووية في روسي

13 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا

4 مليارات دولار استثمارات متوقعة من اتفاقية قناة السويس وشركة H2 الألمانية

دعم بكين يمنح موسكو القوة لإطالة زمن الحرب

أعضاء في الكونجرس يجددون مطالبتهم للبيت الأبيض بوقف جرائم التطهير العرقي بفلسطين