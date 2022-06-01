100 رحلة اسكندانية.. أحمد الملط يكشف تفاصيل مبادرة تنشيط السياحة الداخلية

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 11:43 م

في إطار تنشيط السياحة الداخلية بمحافظة الإسكندرية والتوعية والتعريف بمعالم عروس البحر الأبيض، أطلق رائد الأعمال السكندري أحمد الملط، مبادرة "100 رحلة" بالإسكندرية وذلك من خلال تنظيم رحلات سياحية وثقافية بالمحافظة لدعم السياحة الداخلية.

وأكد الملط في بيان له، أن هذه الرحلات ستكون مدعمة بالمجان للشباب من داخل وخارج المحافظة، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة والجهات المعنية، على أن تضم هذه الرحلات كافة الفئات من شباب وسيدات وذوي الهمم، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة.

وأضاف رائد الأعمال السكندري، أن هذه الرحلات تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية، فضلا عن التوعية بالمعالم السياحية والأثرية والثقافية داخل المحافظة على غرار مبادرة "اعرف بلدك" التي أطلقها الدولة مؤخرا، على أن يتم تعميم هذه الرحلات مستقبلا لتشمل جميع المحافظات خاصة السياحية.

ونوه أحمد الملط، بأنه سيتم إطلاق موقع خاص بمبادرة "100 رحلة" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لإتاحة التسجيل أمام الراغبين في الاشتراك بالمبادرة على أن يتم عرض نتائج فعاليات المبادرة والصور التذكارية للمشاركين وتقييمهم لهذه المبادرة بصفة مستمرة على الموقع الإلكتروني.

كما نوه رائد الأعمال، بأن الإسكندرية تشهد العديد من المشروعات العقارية والحضارية خلال الفترة المقبلة، ومنها افتتاح مشروع ضخم جديد بمنطقة مصطفى كامل، سيدي جابر، على الكورنيش، على بحر عروس البحر المتوسط مباشرة، الذي يأتيه الزوار من كل بلاد العالم، ويقوم المشروع على مساحة ٤٠٠٠ متر، وسوف يتكون المشروع من مجموعة مطاعم كبرى، وذلك بالتضامن مع مدينة الألعاب كرمانتس.