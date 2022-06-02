عفراء الظهيري أحد أفراد الطائرة المنكوبة في مسلسل بيروت 303

الخميس 02/يونيو/2022 - 10:12 ص

كشفت الفنانة عفراء الظهيري، تفاصيل مشاركتها في مسلسل بيروت 303، والذي يعرض حاليا على منصة شاهد، بطولة النجمان عابد فهد وسلافة معمار وإخراج إيلي السمعان.

وأضافت الظهيري، أن أحداث المسلسل تدور عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، موضحة أنه سيؤدي دور أحد أفراد الطائرة المنكوبة والذي سيلقى حتفه خلال تحطم الطائرة.

وقالت عفراء الظهيري، إن مسلسل "بيروت 303" دراما مشتركة (سورية – لبنانية)، يحتوي على قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة، التي ستنال إعجاب المشاهدين.

ويشارك في بطولة المسلسل النجمان عابد فهد وسلافة معمار، إلى جانب الفنانين: نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح.