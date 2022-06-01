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الأربعاء 01 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمين بالاستيلاء على 4 خطوط بترولية كبرى

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عُمر، تأجيل محاكمة 53 متهمًا، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات لجلسه ٦ يونيو. 

وأسندت النيابة للمتهمين تهم إتلاف 4 خطوط بترول كبرى عمدا حبث قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول.

 

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