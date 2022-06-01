تأجيل محاكمة متهمين بالاستيلاء على 4 خطوط بترولية كبرى

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 03:20 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عُمر، تأجيل محاكمة 53 متهمًا، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات لجلسه ٦ يونيو.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم إتلاف 4 خطوط بترول كبرى عمدا حبث قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول.