أحمد أنيس: "نايل سات 301" يستعد للإنطلاق من أمريكا خلال أيام

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 02:21 م

أعلن احمد انيس رئيس مجس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، بدء الاستعداد لإطلاق أحدث أقمار الشركة (نايل سات 301 ) ليحل محل نايل سات 201 الذى ينتهى عمرة الإفتراضى 2028.

وقال انيس فى تصريحات صحفيه، انه تحدد يوم السابع أو الثامن من يونيو الحالى موعدًا لإطلاق القمر من ولايه فلوريدا بالولايات المتحده الامريكيه، بعد انتهاء كافه عمليات الاختبار والتشغيل التى اعقبت نقل القمر المصرى من مقر شركه تاليس بفرنسا، حيث تم تصنيعه الى قاعدة الاطلاق "كاب كانفرال" بولاية فلوريدا بالولايات المتحده الامريكيه حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس أكس العالمية.

وأشار أنيس إلى أن عمليه تصنيع القمر استغرقت حوالى عامين ونصف وكان مقررا ان يتم اطلاقه فى بدايه العام لولا ظروف كورونا ووحول الأمكانيات الفنيه للقمر الجديد قال انيس أن نايل سات 301 يبلغ عمرة الإفتراضى 15 عاما ويزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمريه فى القمر الحالى 201

واضاف ان القمر الجديد سيتوسع فى نطاق تغطيته فبالإضافة للمناطق التى يغطيها القمر الحالى سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية اضافة الى دول حوض نهر النيل وذلك لتحقيق تواصل اكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.

كما تشمل امكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتماعات العمرانيه الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر.

واشار رئيس نايل سات إلى ان توفير هذه الخدمه يحقق تكامل مع القمر المصرى (طيبه1) وبذلك تكون مصر قادرة على تقديم خدمة الإنترنت الفضائى من خلال قمرين صناعيين بما يضمن تأمين وإستمرار هذه الخدمه.

وفيما يخص عمليات التشويش التى تتعرض لها الأقمار الصناعية بين الحين والآخر، قال أحمد أنيس، إن نايل سات 301 تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمه تمكنه بمفرده وذاتيًا من تحديد اى مصدر للتشويش، كما سيتمكن ايضًا من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونيه العاملة عليه.

كما يتميز القمر الجديد بأمكانيه المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقًا لإحتياجات الدول الإفريقية التى تعتبر سوقًاجديدًا لأقمار النايل سات.

وأشار أنيس إلى أنه تم إجراء مفاوضات مكثفة من أجل توسيع وتعميق الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الكيانات العاملة فى مجال بث القنوات الفضائية مع أشفاؤنا فى المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والأردن وبصفة خاصة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة OSN وشركة SES وشركة جلف سات الكويتية.

أنيس