اقتراح بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والإدارة

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 12:40 م

اكد عمرو رفعت، خبير التخطيط، انه تم تقديم اقتراح لمؤسسة الرئاسة بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والإدارة ليكون بمثابة رأسا للدولة يتبع السيد رئيس الدولة وكذلك صانعا للقرار تابعا للسيد الرئيس متخذ القرار وأوصينا بتشعيب تلك الهيئات داخل الجهاز التنفيذى ((الوزارات)) بدءا من مستوى وزارة فمديرية فإدارة حتى يصل لمستوى الوحدات المحلية القروية والأحياء الشعبية لكى تتحقق الإدارة الكاملة التى تضمن تنفيذ الخطة القومية بأعلى معدلات النجاح.

مضيفًا ان المجلس الأعلى للتخطيط والإدارة يتكون من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.و هيئة المحللين و وزارةالتخطيط وهيئة الإستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والجهازالمركزى للتنظيم والإدارة وهيئة التنمية البشرية وهيئة التفتيش.

واوضح ان وزارة التخطيط موجوده ولكن ليس لها سلطة إدارية أعلى بمعنى إن كنا نتحدث عن ((ضرورة وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب)) فالأولى أن نتحدث عن وضع الهيئة أو المؤسسة المناسبة فى هيكلها الإدارى أو التنفيذى المناسب حتى يتمكن الشخص المناسب بالقيام بأداء عمله بالصورة التى تناسب إمكانياته!!لو كنت مدرسا بأحد المدارس وأوكل لى مدير المدرسة مهمة وضع جدول الحصص للسادة المدرسين...فلن يتقبلوا منى ذلك لماذا لأننى زميل لهم ولست وكيلا للمدرسة أو مديرا لها لذلك سيتذمروا جميعا خاصة لو كنت أحدث منهم حتى ولو كنت الأكفأ

وقال ان الجدوى من وجود المجلس الأعلى للتخطيط والإدارةهى صناعة وصياغة السياسة العامه للدولة وتطوير وتحويل رؤية مصر 2030 إلى خطة شاملة وإحكام السيطرة على كافة قطاعات الدولة (رقابيا وحسابيا وتفتيشيا وتطويرا متى إقتضت الضرورة).

و شدد على ضرورة ان يقوم المجلس بربط التعليم بسوق العمل عن طريق إحترام التخصص وتقسيم العمل وتطهير وتطوير الجهاز التنفيذى للدولة.و توطين التكنولوجيا وإنتاجها.

و حماية الصناعات الوطنية وخاصة الصغيره والمتناهية الصغر والمتوسطة من الإنهيار.و تقليل معدلات البطاله والفقر ورفع متوسط دخل الفرد والأسرة.و تفعيل جميع مبادرات السيد رئيس الجمهورية