"بايدن" ينفي سعي واشنطن للإطاحة بـ"بوتين" ونعمل على تقليل آثار أزمة الغذاء والطاقة

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 08:59 ص

قال الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، إن هدف الولايات المتحدة من مساعدة أوكرانيا، يعود إلى رغبتها في رؤية «كييف» مستقلة وذات سيادة، فضلًا عن امتلاكها وسائل الردع الكافية للدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تقدمًا لتمكين القوات من ضرب الأهداف الرئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مقال رأي له نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن من بين الأسلحة المتطورة التي سيتم تزويد أوكرانيا بها، صواريخ «جافلين»، المضادة للدبابات، وصواريخ «ستينغر»، المضادة للطائرات، والمدفعية القوية وأنظمة الصواريخ الدقيقة، والرادارات، والمركبات الجوية دون طيار، وطائرات الهليكوبتر Mi-17 والذخيرة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا لن يقتصر فقط على تقديم الدعم العسكري وإنما سيتم تقديم دعمًا ماليًا يصل إلى المليارات ولكن على النحو الذي يأذن به الكونجرس، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه سيعمل هو وحلفاؤه على تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

وحول الآثار الاقتصادية العالمية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، أوضح الرئيس الأمريكي أنه سيعمل هو وحلفائه على تقليل آثار أزمة الغذاء العالمي، وكذلك أزمة الطاقة: «سنساعد أوروبا لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، وتسريع الانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة».