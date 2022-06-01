الجزائر والاتحاد الأوروبي يبحثان الوضع في مالي

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 01:50 ص

التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مساء أمس الثلاثاء، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا كلوديا ديل ري، التي تزور الجزائر حاليًا في إطار الحوار السياسي حول مسائل السلم والأمن في أفريقيا.

وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أن المحادثات تمحورت حول آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز السلم والأمن في أفريقيا وبشكل خاص في منطقة الساحل الواقعة جنوب الصحراء، التي تواجه تحديات كبرى ذات طابع سياسي وأمني واقتصادي.

وأضاف المصدر أن الجانبين قد تطرقا كذلك إلى الوضع السائد في مالي، على ضوء الجهود المبذولة والرامية إلى إعادة تفعيل مسار تجسيد اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وتحقيق توافق حول الفترة الانتقالية بغية إرساء نظام دستوري ديمقراطي في هذا البلد.