بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 04:03 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 14.4 نقطة، ما نسبته 0.18 في المئة، ليصل عند مستوى 7823.58 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 566.7 مليون سهم، بقيمة 188 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 21404 صفقات نقدية.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 8.6 نقاط، ليبلغ مستوى 6071.24 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.14 في المئة، عبر تداول 222 مليون سهم، من خلال 8329 صفقة نقدية، بقيمة 33.2 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28 في المئة، ما يعادل 23.9 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 8675.96 نقطة، من خلال تداول 344.7 مليون سهم، بقيمة 154.8 مليون دينار، عبر 13075 صفقة.

وحقق مؤشر (رئيسي 50) مكاسب بمقدار 21.8 نقطة، ليبلغ مستوى 6371.19 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.34 في المئة، عبر تداول 213.9 مليون سهم، من خلال 7265 صفقة نقدية بقيمة 31.9 مليون دينار.