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الأربعاء 01 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة مسقط تغلق على انخفاض

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4116.00 نقطة منخفضًا بـ 22.3 نقطة وبنسبة 0.54 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4138.28 نقطة.
وبلغت قيمة التداول (5) ملايين و(459) ألفًا و(368) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة  121.6 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(463) ألفًا و(827) ريالًا عُمانيًّا.

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بورصة مسقط انخفاض