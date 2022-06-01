بورصة مسقط تغلق على انخفاض

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 03:56 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4116.00 نقطة منخفضًا بـ 22.3 نقطة وبنسبة 0.54 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4138.28 نقطة.

وبلغت قيمة التداول (5) ملايين و(459) ألفًا و(368) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 121.6 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(463) ألفًا و(827) ريالًا عُمانيًّا.