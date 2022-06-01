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الأربعاء 01 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض

بورصة فلسطين
بورصة فلسطين
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.40% ما يعادل 2.60 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 644.83 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 237,517 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 498,739.51 دولار نفذت من خلال 154 صفقة.

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بورصة فلسطين انخفاض