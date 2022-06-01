البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 06:06 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.40% ما يعادل 2.60 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 644.83 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 237,517 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 498,739.51 دولار نفذت من خلال 154 صفقة.