التقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يزور المنامة حاليا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تربط بين البلدين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، وتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بما يلبي الطموحات والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين، إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية والدولية.
بوابة العرب
وزير الخارجية البحريني يلتقي نظيره الروسي
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التقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يزور المنامة حاليا.
التقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يزور المنامة حاليا.