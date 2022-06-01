كورونا في لبنان.. تسجيل 66 إصابة جديدة

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 06:39 ص

سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية حالتي وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع في البلاد إلى 1099265 إصابة في حين ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10431 حالة.