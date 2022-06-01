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الأربعاء 01 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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أحمد باتو يشارك في أحداث مسلسل النزوة بطولة خالد النبوي

البوابة نيوز
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أعلن الفنان الشاب أحمد باتو، تعاقده للمشاركة في مسلسل "النزوة" من تأليف ورشة كتابة، أشرف عليها محمد الحاج، وبطولة خالد النبوي وعائشة بن أحمد وعمر الشناوي وسلوى محمد علي.

وأوضح باتو في تصريحات له، أنه سيؤدي دور أحد أقارب الفنانة عائشة بن أحمد "هالة" بطلة المسلسل، منوها بأن المسلسل يعد أولى تجارب المخرج أمير رمسيس في الدراما المصرية نقلا عن أحد المسلسلات الأجنبية من خلال مسلسل “النزوة”، الذي تغير إسمه بدلا من “لون البحر”.

وينتمي “النزوة” لتيمة الأعمال الاجتماعية التي تدور في إطار رومانسي على مدى 15 حلقة، بطلة المسلسل “هالة” شخصية تحمل الكثير من التناقضات؛ إذ تعاني مرض الشيزوفرينيا.

وتم تصوير أحداثه بين القاهرة والجونة والغردقة، من إنتاج شركة “إس برودكشن” (S Production)، ويعرض حاليا على منصة شاهد.

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أحمد باتو مسلسل النزوة خالد النبوي عائشة بن أحمد سلوى محمد علي