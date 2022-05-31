المشدد 15 سنة والسجن عام لآخر بتهمة قتل مواطن بالمعادي

الثلاثاء 31/مايو/2022 - 03:31 م

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وجيه حمزه شقوير، وعضوية المستشارين محمد حلمي غراب، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد، بمعاقبة المتهمين الاول والثاني بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن سنة لأخر، الادانتهم بقتل مواطن في المعادي.

وجاء في أمر الإحالة، في القضية رقم 18163 لسنة 2021 جنايات المعادي، أن المتهم الأول قتل المجني علي "محمد.ع"، مع سبق الإصرار، بأنه إثر خلف سابق شجر فيما ببن شقيقه والمتهم الثالث ،بيت النية وعقدا العزم على الخلاص منه، ونسج لذلك مخططا أنفذة بإعداد السلاح الأبيض - موضوع الاتهام الأخير – وتصده حيث كان ، با به بر تدخل المجني عليه لدفع الاعتداء الحاصل فيل شقيقه الآخر ، وآنذاك بته المتهم تخصم مباشر له ، مواجها إياه بما أحرزه من سلاح مسددا إليه ضرية بموطن قاتل بجسده مستخدما السلاح الأبيض الأنف وصله متريا بذلك قشته، حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الواقعة للشد من أزرة بالحول دون على نسبه لي نصية الدفاع عنه ، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا جنحة اخري في ذات المكان والزمان سالفي الذكر، بأن استعراضوا القوة ضد المجني عليهم، قاصدين من ذلك ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما والتأثير في ارادتهم وفرض السيطرة عليهم، فاتحدت إرادتهم وأعدوا لذلك العدة وتوجهوا إلى حيث أيقنوا سلفا بتواجدهم، وما أن وطأت قدمهم مسرح الجريمة حتى لوحوا في وجوههم بالأسلحة البيضاء - تالية الوصف – مستعدين عليهم بالضرب، فكان لذلك أثر بث الرعب في نفوس المجني عليهم وتعرض حياتهم للخطر.