محسن صبري يروج لمسلسله الجديد "الوسم"

الثلاثاء 31/مايو/2022 - 02:53 م

نشر الفنان محسن صبري علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك البوستر الرسمي لمسلسل "الوسم" قائلا: "الوسم وشخصية جديدة جاد الله أرجو أن تحوز رضاكم على منصة شاهد".

وعُرِضت أولى حلقات مسلسل الوسم يوم الخميس 6/26 عبر منصة «شاهد» الإلكترونية، وتدور أحداث العمل حول ما يحدث في المجتمعات العربية من صعوبات سياسية واقتصادية واجتماعية، أجبرت بعض المواطنين للبحث عن حلول بديلة، أو ترك أوطانهم.

وأطلقت «شاهد» المسلسل من خلال حفل أقامته في بيروت، منذ يومين، بحضور أبطال العمل، لعرض الحلقة الأولى بشكل حصري قبل عرضها على المنصة، فضلا عن حضور عدد من الفنانين لدعم أصدقائهم.

ويضم المسلسل، عددا كبيرا من الفنانين العرب، إذ يشارك بجانب قصى خولي كل من: جوان خضر، كفاح الخوص، إسماعيل تمر، ميسون أبو أسعد، جابر جوخدار، محمد مهران، عبد الرحمن قويدر، رشا بلال، آدم سيرجي، لبنى ونس، وغيرهم من الفنانين، والعمل فكرة وإشراف قصي خولي، سيناريو وحوار بسيم الريس، ومن إخراج سيف الدين السبيعي.

كانت آخر أعمال الفنان محسن صبري هو دوره في مسلسل “الاختيار” وذلك في شهر رمضان عام 2020، وجسد شخصية والد الإرهابى هشام عشماوي، تدور أحداث المسلسل حول الضابط أحمد منسي الذي استشهد في الجيش في كمين البرث في رفح بسيناء عندما كان يتصدى لجماعة إرهابية، شارك في بطولة المسلسل الفنان أمير كرارة في دور الضابط أحمد صابر المنسي.

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