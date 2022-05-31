المؤبد لـ25 متهما بـ"أحداث شغب السلام"

الثلاثاء 31/مايو/2022 - 02:02 م

قضت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد محاكمة 32 متهمًا في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة بالسجن المؤبد لـ25 متهم والسجن 10 سنوات لـ7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب السلام".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية شغب السلام، باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية أحداث شغب السلام أن المتهمون من الأول حتى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض، حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر، ولم يبلغوا الثمانية عشر عامًا، وذلك في حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات والذي من شأنه تعريض حياة الناس