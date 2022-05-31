شاهد.. أفضل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 31/مايو/2022 - 01:28 م

أعلنت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أفضل 10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي على ملعب دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهدت قائمة الأهداف العشر الأفضل في الشامبيونزليج سيطرة من لاعبي ريال مدريد بتواجد 4 أهداف.

وتصدر هدف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في مرمى تشيلسي بربع النهائي قائمة الأفضل، ثم جاء هدف وفينسيوس جونيور ورودريجو واسينسيو، وميسي ومبابي وليفاندوفسكي واليكس تليس لاعب مانشستر يونايتد وسباستيان سيل لاعب شيريف المقدوني وتياجو الكانتارا لاعب ليفربول.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1531592037849522176?t=GHBwutfNSXP6ozS0I289Vg&s=19