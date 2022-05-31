أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

الثلاثاء 31/مايو/2022 - 07:53 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، وذلك بعد أن تراجع أمس بمتوسط 20 جنيها على الأقل لدى محلات الصاغة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1015 جنيها للبيع و 1025 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1160 جنيها للبيع و 1171 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 870 جنيها للبيع و 879 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 677 جنيها للبيع و 683 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8120 جنيها للبيع و 8200 جنيه للشراء، وأوقية الذهب حوالي 36.1 ألف جنيه للبيع و 36.431 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.16 مليون جنيه بيعا و1.17 مليون جنيه للشراء.