مسؤول أمريكي: بايدن لم يستبعد تزويد أوكرانيا براجمات الصواريخ

الإثنين 30/مايو/2022 - 10:04 م

صرح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن لم يستبعد تزويد أوكرانيا براجمات الصواريخ MLRS، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المسؤول قوله، إن "MLRS قيد الدراسة، ولكن ليس على طاولة أي شيء له قدرات بعيدة المدى".

وكان بايدن قد صرح للصحفيين بأن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بصواريخ قادرة على ضرب الأراضي الروسية.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن ذلك يعني أن إرسال أنظمة راجمات الصواريخ القصيرة المدى لا يزال واردا.

وكان البنتاغون قد أعلن مؤخرا أن أوكرانيا طلبت من واشنطن راجمات الصواريخ، لكن القرار بشأن إرسالها إلى أوكرانيا لم يتخذ بعد.