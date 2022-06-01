مودل شمس تشارك في فيلم "مستر إكس" بموسم عيد الأضحى

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 04:10 م

أعلنت الفنانة الشابة مودل شمس، تعاقدها للمشاركة في فيلم مستر أكس كضيف شرف، بطولة الفنان أحمد فهمي والذي ينافس بموسم عيد الأضحى 2022، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل مع هذه الكوكبة من النجوم.

وأوضحت شمس في تصريحات إعلامية، أن الفيلم ليس له علاقة بفيلم أخطر رجل في العالم الذي قام ببطولته الفنان الراحل فؤاد المهندس في عام 1967، مشيرة إلى أن فكرة "مستر إكس" جديدة ومختلفة عما قدم من قبل وهو يدور في إطار كوميدي رومانسي.

ونوهت الفنانة الشابة، بأن فيلم مستر إكس، من فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد رشيد، وإنتاج أحمد السبكي.